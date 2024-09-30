في شحيم... "الجماعة الإسلامية" نفت وجود أسلحة للحزب في مركزها

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نفت "الجماعة الإسلامية" في جبل لبنان، في بيان "الأخبار والاشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وجود مخازن اسلحة وصواريخ لحزب الله في مركزها في شحيم، وقالت :" انها اخبار مغرضة ومدسوسة وخبيثة ومفبركة من بعض الجهات الحاقدة، بهدف التحريض على الجماعة الاسلامية وأهلها في بيئتها، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تترافق مع استمرار العدوان الاسرائيلي على وطننا وأهلنا وقراه وبلداته مرتكبا المجازر المتنقلة من موقع الى آخر".واكد بيان الجماعة "انها تضع هذا الموضوع في عهدة القوى الأمنية اللبنانية وملاحقة أصحاب هذه الأفكار الشيطانية، التي تخدم العدو الاسرائيلي، وتهدد منطقتنا واهلنا".