Advertisement

لبنان

في شحيم... "الجماعة الإسلامية" نفت وجود أسلحة للحزب في مركزها

Lebanon 24
30-09-2024 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1254592-638633070788530401.png
Doc-P-1254592-638633070788530401.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت "الجماعة الإسلامية" في جبل لبنان، في بيان "الأخبار والاشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وجود مخازن اسلحة وصواريخ لحزب الله في مركزها في شحيم، وقالت :" انها اخبار مغرضة ومدسوسة وخبيثة ومفبركة من بعض الجهات الحاقدة، بهدف التحريض على الجماعة الاسلامية وأهلها في بيئتها، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تترافق مع استمرار العدوان الاسرائيلي على وطننا وأهلنا وقراه وبلداته مرتكبا المجازر المتنقلة من موقع الى آخر".
Advertisement

 واكد بيان الجماعة "انها تضع هذا الموضوع في عهدة القوى الأمنية اللبنانية وملاحقة أصحاب هذه الأفكار الشيطانية، التي تخدم العدو الاسرائيلي، وتهدد منطقتنا واهلنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2024-09-30
13:29 | 2024-09-30
13:26 | 2024-09-30
12:50 | 2024-09-30
12:43 | 2024-09-30
12:43 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24