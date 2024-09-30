اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في الشمال لمعالجة أزمة النزوح

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ترأس محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في الشمال لمعالجة أزمة النزوح على ضوء التطورات الراهنة.وتداول أعضاء المجلس في موضوع النزوح الى محافظة الشمال من جراء اعتداءات العدو الاسرائيلي على مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية .وأثنى المجتمعون على "احتضان أبناء طرابلس والشمال لاخوتهم النازحين ، وقد تقرر التشدد على ضبط الأمن في محيط مراكز الايواء بخاصة في المراكز التي تحتضن أعداد كبيرة تخوفا من امكانية حصول توترات وخلافات بين النازحين ، وتفادياً لأي اشكالات وحساسيات وفقا للأصول المرعية الاجراء يمنع منعا باتا رفع الشعارات الحزبية على مراكز الايواء كونها مقرات رسمية وكذلك يمنع رفع اللافتات الحزبية في محيط مراكز الايواء.كما تقرر ضبط ومنع ادخال الأسلحة الحربية الى مراكز الايواء وتسيير دوريات من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في محيط مراكز الايواء، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وضبط التعديات .وسيتم تكليف عناصر جهاز أمن الدولة بمؤازرة الادارات المعنية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار لأي سلعة كانت ، وبخاصة المواد الغذائية والمحروقات .