بعد تفجيرات البيجر.. إيران تعزز فحص أجهزة الاتصال خوفًا من اختراقات إسرائيلية

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وقال مسؤول أمني إيراني لرويترز إن إيران تشعر بالقلق تجاه تسلل ينفذه عملاء إسرائيليون بعد تفجيرات أجهزة اتصالات لاسلكية تستخدمها حزب الله في أيلول الحالي.وذكر المسؤول أن هناك عملية واسعة النطاق تجري لفحص جميع أجهزة الاتصالات التي يستخدمها الحرس الثوري.من جهته، أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين عند سؤاله عن تقرير رويترز "لا أعرف مدى موثوقية هذه المصادر".وأضاف "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله أن علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع إيران آخذة في الازدياد. إنها تتطور في جميع المجالات، ومنها التجارة، فحجم (التبادل) التجاري يزيد في الاتجاهين".ووفقا للحكومة الروسية، من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى طهران في وقت لاحق الاثنين لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والنائب الأول للرئيس محمد رضا عارف.بدأت إيران وأذرعها في الشرق الأوسط فحص أجهزة الاتصال الخاصة بها بل والتوقف عن استخدام أي أجهزة منها، في أعقاب تفجير الآلاف من أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمها حلفاؤها في لبنان وسوريا خلال الأسبوع الماضي.وعقب تفجيرات أجهزة لاسلكي (بيجر) كانت بأيدي عناصر وعاملين في مؤسسات حزب الله في 17 أيلول الحالي، بدأت إيران والمجموعات المسلحة التي تدعمها في مختلف أنحاء المنطقة "عمليات فحص شامل للأجهزة الإلكترونية"، من بين إجراءات أخرى لإعادة التفكير في كيفية حماية اتصالاتهم، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.ونقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين إيرانيين وصفتهما بـ"البارزين"، أن الحرس الثوري "أمر جميع أعضائه بالتوقف عن استخدام أي أجهزة اتصال" بعد تفجيرات لبنان.وقال أحد المسؤولين إن الحرس الثوري "ينفذ عملية واسعة لفحص جميع الأجهزة، وليس فقط معدات الاتصال"، وأضاف أن معظم تلك الأجهزة "إما محلية الصنع، أو مستوردة من الصين وروسيا".كما قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، إن طهران "قلقة من اختراق إسرائيلي قد يستخدم كذلك عملاء إيرانيين في الداخل يعملون لصالح إسرائيل"، موضحا أنها "بدأت بالفعل تحقيقا شاملا يستهدف القيادات المتوسطة والرفيعة في الحرس الثوري". (الحرة)