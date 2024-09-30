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لبنان

وديع الخازن جدّد دعمه ميقاتي وبري: لضرورة تنفيذ الـ1701

Lebanon 24
30-09-2024 | 09:30
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جدد الوزير السابق وديع الخازن في بيان، دعمه "الكامل لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حرصهما المُستمر على إبعاد كأس الحرب عن لبنان، وسعيهما الحثيث لعودة إستقراره في ظل الظروف الراهنة"، مؤكدا "ضرورة تنفيذ القرار 1701، ونشر الجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية، تأمينا لسيادة لبنان ومنعا لأي خروقات تهدد أمنه وتستفز المقاومة".
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وأبدى تقديره "العميق للجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا في سبيل دعم لبنان واستقراره"، شاكرا "جميع الدول الصديقة التي بادرت الى إرسال المساعدات الطبية والانسانية، والتي تحرص على مؤازرة لبنان في المحافل الدولية".

وأعرب الخازن عن تعاطفه "الكبير مع مأساة النازحين الذين يعيشون ظروفا قاسية"، داعيا "المسؤولين إلى مواكبتهم بما يضمن حقوقهم وكرامتهم".

وناشد "القوى السياسية في لبنان عدم التباطؤ في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن الفراغ الرئاسي يزيد من تعقيد الأوضاع ويُعرقل مسار التعافي الوطني".

 
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