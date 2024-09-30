"القومي" دان اغتيال قائد "حماس" في لبنان مع عائلته

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دان الحزب السوري القومي الإجتماعي، في بيان، جريمة اغتيال قائد حركة حماس في لبنان وعضو قيادتها خارج الأرض المحتلة الشهيد فتح شريف "أبو الأمين" الذي استشهد مع عائلته، نتيجة عدوان صهيوني استهدف منزلهم بمخيم البص، جنوب لبنان.أضاف :"إن هذه الجريمة كما غيرها تعكس وحشية العدو الصهيوني الذي ينفذ حرب إبادة ضد شعبنا، ولا يميز بين مقاومين ومدنيين وأطفال. ونتوجه إلى حركة حماس بأحر التعازي، مؤكدين أنه رغم كل جرائم العدو فإن مسيرة المقاومة مستمرة حتى تحقيق الانتصار".