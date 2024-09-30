جثامين شهداء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصلت إلى مخيم البداوي

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وصلت الى مخيم البداوي جثامين شهداء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد عبد العال وعماد عودة وعبد الرحمن عبد العال الذين سقطوا خلال الغارة التي نفذها طيران العدو الاسرائيلي فجر اليوم في منطقة الكولا في بيروت.ومن المقرر ان يتم نقل الجثامين بعد ذلك الى مخيم نهر البارد لاداء صلاة الجنازة عليها ودفنها هناك.