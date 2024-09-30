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لبنان

مركز جمعية الرسالة في البازوريّة تلقى تهديداً من العدوّ

Lebanon 24
30-09-2024 | 09:44
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علم "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ أرسل رسالة إلى مركز جمعية الرسالة في البازورية في جنوب لبنان، طلب فيه من العناصر هناك بإخلاء المكان فورا.
 
 
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