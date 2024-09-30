ضو: انتخاب رئيس للجمهورية بالرغم من الاعتداءات هو الموقف الوطني السليم

Advertisement

"انتخاب رئيس للجمهورية بالرغم من الاعتداءات المستمرة هو الموقف الوطني السليم، ويجب تنفيذه فورا".تابع: "ربط ذلك بوقف اطلاق النار بموافقة نتنياهو ... خطأ".أضاف ضو: "التحدي علينا كلبنانيين هو اثبات وحدتنا وتدعيم وتحصين دولتنا بوجه القصف والاعتداءات".