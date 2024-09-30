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لبنان

ضو: انتخاب رئيس للجمهورية بالرغم من الاعتداءات هو الموقف الوطني السليم

Lebanon 24
30-09-2024 | 09:58
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كتب النائب مارك ضو على حسابه في منصة "إكس":

"انتخاب رئيس للجمهورية بالرغم من الاعتداءات المستمرة هو الموقف الوطني السليم، ويجب تنفيذه فورا".

تابع: "ربط ذلك بوقف اطلاق النار بموافقة نتنياهو ... خطأ".
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أضاف ضو: "التحدي علينا كلبنانيين هو اثبات وحدتنا وتدعيم وتحصين دولتنا بوجه القصف والاعتداءات".
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