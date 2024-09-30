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لبنان

خطوة عاجلة قامت بها ألمانيا في لبنان... ماذا فعلت؟

Lebanon 24
30-09-2024 | 10:24
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كشفت وكالة "رويترز" أنّ الحكومة الألمانية قامت بإجلاء بعض الموظفين غير الأساسيين وأسر العاملين في السفارة الألمانيّة في لبنان.
 
 
وأضافت أنّ الحكومة الألمانيّة أجلت أيضاً عددا من المواطنين الألمان من لبنان.
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