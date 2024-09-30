خطوة عاجلة قامت بها ألمانيا في لبنان... ماذا فعلت؟

كشفت وكالة "رويترز" أنّ الحكومة الألمانية قامت بإجلاء بعض الموظفين غير الأساسيين وأسر العاملين في السفارة الألمانيّة في لبنان.

وأضافت أنّ الحكومة الألمانيّة أجلت أيضاً عددا من المواطنين الألمان من لبنان.