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لبنان

دخان يرتفع.. كيف يبدو المشهد في هذه الأثناء في الضاحية الجنوبية؟

Lebanon 24
30-09-2024 | 10:26
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أفادت "الجديد" أن السُحب الدخانية التي ترتفع من الضاحية الجنوبية لبيروت ناتجة عن أعمال رفع الأنقاض جراء الغارات السابقة.
 
وأشارت إلى أن الساعات الـ 24 الأخيرة لم تشهد أي غارة مستجدة.
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