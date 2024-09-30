Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: نشكر السعودية ودولة الإمارات على دعمهما للشعب اللبناني

Lebanon 24
30-09-2024 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1254656-638633141407679860.jpg
Doc-P-1254656-638633141407679860.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
‏كتب بهاء الحريري على منصة "اكس" :"نشكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما للشعب اللبناني في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان والتي تؤكد أن العمق العربي كان وسيبقى الحاضن الأكبر والأوفى لوطننا وشعبنا".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الحريري اشاد بالمبادرات العربية لمساعدة اللبنانيين
lebanon 24
30/09/2024 20:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري نعت شهداء عين الدلب: مجازر اسرائيل بحق المدنيين جرائم حرب موصوفة
lebanon 24
30/09/2024 20:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في محيط مدينة رفيق الحريري الرياضية.. هذا ما فعله سوريون
lebanon 24
30/09/2024 20:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف أطراف منطقة الليلكي قرب مطار رفيق الحريري الدولي
lebanon 24
30/09/2024 20:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24

بهاء

الحريري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2024-09-30
13:45 | 2024-09-30
13:29 | 2024-09-30
13:26 | 2024-09-30
12:50 | 2024-09-30
12:43 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24