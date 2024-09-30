بهاء الحريري: نشكر السعودية ودولة الإمارات على دعمهما للشعب اللبناني

‏كتب بهاء الحريري على منصة "اكس" :"نشكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما للشعب اللبناني في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان والتي تؤكد أن العمق العربي كان وسيبقى الحاضن الأكبر والأوفى لوطننا وشعبنا".

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