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لبنان

منظمة الصحة العالمية تُحذّر من انتشار الأمراض بين النازحين في لبنان

Lebanon 24
30-09-2024 | 10:21
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أفادت وكالة "رويترز" عن منظمة الصحة العالمية قولها إنّ "أكثر من 118 ألف لبناني نزحوا في الفترة من 23 إلى 27 أيلول".
 
 
وأضافت منظمة الصحة العالمية أنّه "من المرجح أن يزيد النزوح وسوء أوضاع المعيشة في الملاجئ في لبنان من خطر الإصابة بالأمراض".
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