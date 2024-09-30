بعد اغتيال نصرالله.. ما مصير وكلاء إيران في المنطقة؟

نشر موقع "24" الإماراتي تقريراً تحت عنوان: "بعد مقتل هنية ونصر الله.. ما مصير أذرع إيران بالمنطقة؟"، وجاء فيه:

تلقى حلفاء إيران في المنطقة ضربات موجعة، أنهكت قواهم إلى حد كبير، دون أن تتمكن من تدمير قدراتهم بشكل كامل، وأحدثت شقوقاً في العلاقات السياسية والعسكرية المتبادلية، قد تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد لإعادة ترميمها، بحكم الاختلافات الجوهرية الطافية على السطح بين طهران وحلفائها.

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وبعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الماضي على جنوب إسرائيل، واشتعال حرب غزة في اليوم التالي، ودخول حزب الله على خط الاشتباكات بجبهة إسناد، وبدء الحوثيين تنفيذ ضربات في البحر الأحمر مستهدفين السفن التجارية التابعة لإسرائيل، والعلاقات بين إيران ووكلائها وأذرعها متوترة وغير مستقرة، وفي حالة فوضى كبيرة.



وقاد وصول الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان إلى سدة الحكم في إيران إلى تغيرات نوعية في العلاقات مع حلفائها الإقليميين، وتحديداً بعد حديثه في أكثر من مرة عن سعي لتقارب أكبر مع الولايات المتحدة، والتوجه نحو رفع العقوبات، والبدء في تنفيذ الإصلاحات، وتخفيف الأزمة الاقتصادية، من خلال إزاحة جزء من الأعباء الجانبية التي تورطت فيها إيران، بحثاً عن نشر الفوضى في المنطقة، مستنزفة طاقاتها المالية والعسكرية إلى مستويات غير مسبوقة.



حزب الله وبعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الماضي على جنوب إسرائيل، واشتعال حرب غزة في اليوم التالي، ودخول حزب الله على خط الاشتباكات بجبهة إسناد، وبدء الحوثيين تنفيذ ضربات في البحر الأحمر مستهدفين السفن التجارية التابعة لإسرائيل، والعلاقات بين إيران ووكلائها وأذرعها متوترة وغير مستقرة، وفي حالة فوضى كبيرة.وقاد وصول الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان إلى سدة الحكم في إيران إلى تغيرات نوعية في العلاقات مع حلفائها الإقليميين، وتحديداً بعد حديثه في أكثر من مرة عن سعي لتقارب أكبر مع الولايات المتحدة، والتوجه نحو رفع العقوبات، والبدء في تنفيذ الإصلاحات، وتخفيف الأزمة الاقتصادية، من خلال إزاحة جزء من الأعباء الجانبية التي تورطت فيها إيران، بحثاً عن نشر الفوضى في المنطقة، مستنزفة طاقاتها المالية والعسكرية إلى مستويات غير مسبوقة.

وحلفاء إيران في المنطقة كثير، أبرزهم حزب الله، الذراع الأقوى، والأكثر تسليحاً، والمتمركز في جنوب لبنان، فوق ترسانة تفوق حجم قوة الجيش اللبناني بذاته.



تمول إيران حزب الله وتسلحه إيران منذ عقود، لكن تغيراً كبيراً طرأ يوم السبت الماضي على العلاقات بين الطرفين، بعد استشهاد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشكل اغتيال نصر الله تصعيداً حاداً بعد القصف المتبادل عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو عام، وبات يهدد بدفع المنطقة بأكملها إلى حرب شاملة.

وتعهد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن دم نصر الله "لن يذهب هدراً"، فيما قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إن مقتله سيؤدي إلى "تدمير" إسرائيل.

وتأتي تعهدات إيران بالوقوف المطلق إلى جانب حزب الله من أسباب عديدة، ويقول كريم سجادبور من مركز كارنيغي للأبحاث: "لقد أدى نصرالله دوراً حاسماً في توسيع نفوذ إيران. إن حزب الله يظل جوهرة تاج حلفاء إيران الإقليميين".



ويرى علي واعظ من مجموعة الأزمات الدولية أن اغتيال نصرالله "لم يغير حقيقة أن إيران ما زالت لا تريد الانخراط بشكل مباشر" في النزاع الدائر.

وبحسب تعبير واعظ، فإن هذا الاغتيال يضع إيران أمام "معضلة خطيرة"، خصوصاً أن الحزب يشهد "حالة من الفوضى العارمة".



بالنسبة لأستاذ العلاقات الدولية في طهران مهدي زكريان، قال إن التطورات أظهرت أن جبهة الموالين لإيران "لم تكن عاجزة عن احتواء إسرائيل فحسب، بل إنها تعرضت أيضاً لضربات خطيرة".

ويأتي استشهاد نصرالله بعد شهرين تقريباً من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في 31 تموز في طهران حيث كان يحضر حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

ويقول زكريان إن إعادة بناء حزب الله لن تكون مهمة سهلة بالنسبة لطهران في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها، ويضيف: "إذا أرادت الحكومة التدخل في إعادة إعمار لبنان أو إعادة تجهيز حزب الله، فإن ذلك سيفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران".



حماس

تعد حركة حماس الفلسطينية من أبرز حلفاء إيران في المنطقة، وعلى مدار عام تقريباً، تلقّت الحركة وقطاع غزة ضربات إسرائيلية قاسية أودت بحياة قيادات بارزة في الحركة، فضلاً عن تقويض دعائم كثير من قدراتها العسكرية.

وتشير التقارير إلى أن حماس فقدت كثيراً من قدراتها خصوصاً الصاروخية، وهو السلاح الاستراتيجي الذي كان يمكن أن تبني عليه الحركة كثيراً من الآمال في تحقيق أهدافها خلال الحرب الحالية.



وعلى مدار عام كامل من القصف والملاحقة، انحصرت قدرات الحركة الفلسطينية في تنفيذ هجمات، إما ضد القوات الإسرائيلية الموجودة داخل مناطق معينة مثل مدينة رفح حالياً، أو من خلال مباغتة القوات الإسرائيلية بإمكانية تنفيذ هجمات في أماكن تمركزها على محور نتساريم أو مناطق أخرى قد تفاجئ (حماس) فيها إسرائيل، وفق تقرير سابق لصحيفة "الشرق الأوسط".



وتعتقد مصادر أخرى مطّلعة على واقع "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحماس، أن مسلحي الحركة في صدد تنويع خططهم القتالية بالتناسب مع تراجع قدرات التسليح، بدءاً بالتفكير في "العمليات الانتحارية"، والتسلل إلى داخل أماكن تمركز القوات الإسرائيلية، وتنفيذ عمليات تفجيرية، أو الاشتباك المباشر مع عناصر الجيش الإسرائيلي، وتفجير عبوات ناسفة بينهم.



وفي آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 17 ألف مسلح فلسطيني في القطاع.



وأقرّ مصدر في حركة حماس أن آلافاً من عناصر الحركة قتلوا في المعارك، لكنه أضاف أن "الاحتلال يكذب ويبالغ بالأرقام ويخلط بين العناصر المدنيين والمقاومين".

أما المحلل السياسي جمال الفادي فيرى أن هجوم السابع من أكتوبر كان "انتحار سياسي لحماس" التي "وجدت نفسها معزولة الآن"، حتى عن محيطها الإيراني.



الحوثيون

ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي تنفذ أجندة إيران في المنطقة، وتسعى للهروب من استحقاقات السلام.



ورغم العلاقات القوية بين إيران والحوثيين، وتعزيز طهران لقدراتهم العسكرية التي تشمل صواريخ باليستية وصواريخ مضادة للسفن ومسيّرات، يلفت مراقبون إلى اختلاف تلك العلاقات مع العلاقات بين طهران بحزب الله، نظراً للخلافات المذهبية بين الطرفين، وبسبب كون الحوثيين في رأيهم لا يسعون إلى لعب دور إقليمي، بل يركزون على وضعهم الداخلي.

ويؤكد الخبير جيرمي بوين، محرر الشؤون السياسية في "بي بي سي"، والذي أمضى فترة لا بأس بها مع الحوثيين في اليمن، أنه "من الأفضل أن ننظر إليهم على أنهم حلفاء وليسوا وكلاء لإيران". (24)