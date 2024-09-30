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لبنان

متى ستقوم إسرائيل بشنّ عمليّة بريّة في لبنان؟

Lebanon 24
30-09-2024 | 10:33
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ إسرائيل أبلغت أميركا أنّها تُخطّط لعملية بريّة محدودة في لبنان قد تبدأ في القريب العاجل.
 
 
وأضافت الصحيفة الأميركيّة أنّ "الحملة التي تُخطّط لها إسرائيل ستكون أصغر من حربها الأخيرة ضدّ "حزب الله" في عام 2006".
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توازيّاً، قال مسؤولون أميركيّون لصحيفة نيويورك تايمز: "نعتقد أننا أقنعنا إسرائيل بعدم تنفيذ غزو بريّ واسع لجنوب لبنان".
 
 
وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنّ "المرحلة التالية من الحرب ضدّ "حزب الله" ستبدأ قريبًا، وستكون عاملًا مهمًا في تغيير الوضع الأمني وستسمح لنا باستكمال الجزء المهم من أهداف الحرب أيّ إعادة السكان إلى منازلهم". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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