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لبنان

بارو: نحضّ إسرائيل على الإمتناع عن الاجتياح البرّي

Lebanon 24
30-09-2024 | 10:41
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قال وزير الخارجية الفرنسيّة جان نويل بارو "جئت لتقديم مساعدات طبيّة للمدنيين الجرحى تمّ تنظيمها بالتعاون مع المستشفيات والمنظّمات غير الحكوميّة".
 
 
وأضاف بارو في ختام جولته على المسؤولين في لبنان من قصر الصنوبر: "جئتُ لألتقي بالرعايا الذين يسكنون في لبنان، ونفكّر بالفرنسيين اللذين قضيا جرّاء الغارات في الأيّام الماضية".
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ودعا "الأطراف إلى الإستفادة من الجهود الدولية لإنهاء التصعيد، ونحضّ "حزب الله "وإسرائيل على وقف عاجل للنار".
 
 
وتابع بارو: "نحضّ إسرائيل على الإمتناع عن الاجتياح البرّي، وندعو "حزب الله" إلى عدم القيام بأيّ عمليّة تُؤدّي إلى مزيد من التصعيد".
 
 
وأضاف: "قلت لرئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنّه من غير الممكن أن يبقى البلد بلا رئيس خصوصاً إذا فشلت المفاوضات، ونُشدّد على دعم الجيش".
 
 
وقال بارو: "المسؤولون السياسيون الذين اجتمعت بهم اليوم يدعمون المقترح الفرنسي الأميركي الذي تمّت مناقشته مع الطرفين والذي يضمن هدنة فوريّة ووقف دائم للعدوان".
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