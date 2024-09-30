بن فرحان: نُؤكّد دعم السعودية لأمن واستقرار لبنان

أجرى وزير الخارجية السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًّا بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب.

وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، وتأكيد دعم المملكة لأمن لبنان واستقراره في هذه الظروف الصعبة. (العربية)