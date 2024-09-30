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لبنان

بن فرحان: نُؤكّد دعم السعودية لأمن واستقرار لبنان

Lebanon 24
30-09-2024 | 11:11
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أجرى وزير الخارجية السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًّا بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب.
 
وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، وتأكيد دعم المملكة لأمن لبنان واستقراره في هذه الظروف الصعبة. (العربية)
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