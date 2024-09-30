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لبنان

فضل الله: معركتنا هي منع العدو من تحقيق أهدافه

Lebanon 24
30-09-2024 | 11:15
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أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّه "فقدنا قائداً حبيباً عزيزا وقائدا على مستوى المنطقة"، معتبراً أنّ "السيد نصر الله قدم للأمة والشعب ووطنه وفلسطين وغزة أغـلى ما يمكن أن يقدمه إنسان".
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وعن المرحلة ما بعد استشهاد نصرالله، أوضح أنّ "السيد نصر الله خطط لنا لمستقبل طويل"، مشيراً إلى أنّه "أشرف على مدى ثلاثين عاما على هذه المسيرة بحيث أن أي طارئ لا يمكن أن يهزها".

وقال فضل الله في حديث له عبر "الميادين" أنه"رغم الفقد والخسارة نقول إن طبيعة قادتنا أن يقاتلوا في الميدان حتى الشهادة أو النصر والمقاومة بهيكليتها ومواقعها وأسلحتها متماسكة وبنيتها صلبة وهي تدافع عن بلدها في قلب الحرب".

أضاف: "نملك الإيمان والإرادة والصلابة ودم السيد نصر الله يغلي في دماء مئات آلاف المقاومين المستعدين للقتال"، مؤكداً أنّه "نحن اليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة والمقاومة حاضرة في الميدان".
وإعتبر فضل الله، أنّ "الآن هي لحظة مواجهة وصمود والأولوية لوقف العدوان على شعبنا وبلدنا وعلى الشعب الفلسطيني"، متابعاً "نملك الإيمان والإرادة الصلبة ودم السيد نصر الله يغلي في دماء مئات آلاف المقاومين المستعدين للقتال".

وأكّد: "معركتنا هي منع العدو من تحقيق أهدافه". (الميادين)
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