فضل الله: معركتنا هي منع العدو من تحقيق أهدافه

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وعن المرحلة ما بعد استشهاد نصرالله، أوضح أنّ "السيد نصر الله خطط لنا لمستقبل طويل"، مشيراً إلى أنّه "أشرف على مدى ثلاثين عاما على هذه المسيرة بحيث أن أي طارئ لا يمكن أن يهزها".وقال فضل الله في حديث له عبر "الميادين" أنه"رغم الفقد والخسارة نقول إن طبيعة قادتنا أن يقاتلوا في الميدان حتى الشهادة أو النصر والمقاومة بهيكليتها ومواقعها وأسلحتها متماسكة وبنيتها صلبة وهي تدافع عن بلدها في قلب الحرب".أضاف: "نملك الإيمان والإرادة والصلابة ودم السيد نصر الله يغلي في دماء مئات آلاف المقاومين المستعدين للقتال"، مؤكداً أنّه "نحن اليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة والمقاومة حاضرة في الميدان".