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لبنان

لأوّل مرّة... "حزب الله" قصف إسرائيل بهذا الصاروخ

Lebanon 24
30-09-2024 | 11:30
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه قصف لأوّل مرّة مستعمرة كفر جلعادي الإسرائيليّة بصاروخ من طراز نور".‏
 
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