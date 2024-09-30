بدر: مبادرة السعودية الاغاثية تعكس حرصها على الوقوف الى جانب لبنان

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تقدم النائب نبيل بدر بـ"خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، على مبادرتها الكريمة في تقديم مساعدات طبية وإغاثية طارئة لدعم لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة والدقيقة".ورأى في بيان أن "هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين وحرص المملكة الدائم على الوقوف إلى جانب لبنان في أحلك وأحرج أوقاته."