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لبنان

ملك البحرين: للمحافظة على سيادة الجمهورية اللبنانية

Lebanon 24
30-09-2024 | 11:44
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استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد ال خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، والعقيد الركن الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.
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وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن المحلي، والرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الوطني، ودفع عجلة البناء والتنمية في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وقد أثنى العاهل البحريني في بداية اللقاء على "المشاركة الإيجابية والناجحة للأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال ترؤسه نيابة عن الملك، وفد مملكة البحرين إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، ومضامين الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة".


كما أشاد بـ"الجهود المخلصة والمقدرة للقوات المسلحة ورجال الأمن العام في خدمة الوطن وحفظ الأمن، وبالدور الوطني المتميز لهم في تعزيز الانتماء الوطني وتضحياتهم، وجهود الجميع في حماية مكتسبات الوطن ومنجزاته ووحدته وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين على أرض البحرين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة"، مؤكدا أنهم "موضع الثقة ونحن على يقين بأنهم على أهبة الاستعداد دائمًا للقيام بواجبهم الوطني النبيل بكل إخلاص".
 
وأكد ملك البحرين كذلك على "أهمية وقف التصعيد القائم في المنطقة ومواصلة تكثيف الجهود للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة والمحافظة على سيادة الجمهورية اللبنانية، ومواصلة العمل على إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والعادل والدائم، الذي يقوم على حل الدولتين، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار، ووقف التصعيد في المنطقة، لما فيه خير ومصلحة الجميع".

وشدد على "دعم المملكة لكافة الجهود والمساعي الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي".

كما أعرب عن "اعتزازه بترابط أهل البحرين، وما يجمعهم من أخوة وتكاتف ووعي بالمسؤولية المشتركة في إرساء دعائم النهضة الحضارية وتنمية مسيرتنا الظافرة". (سكاي نيوز)

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