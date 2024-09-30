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لبنان

من بايدن.. تعليقٌ على استعداد إسرائيل لمهاجمة لبنان "برياً"

Lebanon 24
30-09-2024 | 12:20
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء يوم الاثنين إنّه على علم بالتقارير بشأن توجه إسرائيل لشن عملية برية في لبنان.

وأفاد بايدن ردا على سؤال عن نية إسرائيل التوغل بريا في لبنان: "ما يريحني ألّا يفعلوا ذلك".
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وأضاف الرئيس الأميركي: "يجب أن يكون لدينا وقف إطلاق للنار الآن".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت أن تل أبيب أبلغت واشنطن بخطط قريبة لتنفيذ عملية برية محدودة النطاق في الأراضي اللبنانية.

ووفقا للتقارير، فإن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006.

وستركز العملية على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني.

كما أشارت صحيفة "جيرزواليم بوست" العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه بشكل متسارع نحو اجتياح بري لمناطق جنوب لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات تسير بشكل أسرع مما كان متوقعا.

من جهتها أوضحت "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطا على المستوى السياسي للتصديق على عملية برية في لبنان. (روسيا اليوم)

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