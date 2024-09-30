Advertisement

لبنان

حديث عن "اجتياح بري" للبنان.. هذه آخر المعلومات

Lebanon 24
30-09-2024 | 12:31
A-
A+
Doc-P-1254713-638633217375683920.jpg
Doc-P-1254713-638633217375683920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر لقناة "سكاي نيوز عربية"، الإثنين، أن عملية إسرائيلية برية وشيكة قد تحدث في لبنان.

وذكرت هذه المصادر أن التوغل البري سيسبقه قصف جوي على مواقع حزب الله جنوبي لبنان.

وأوضحت أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم تفكيك منشآت حزب الله العسكرية في القرى الحدودية".
من جهة أخرى، كشف مسؤول أميركي، الإثنين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل قد تشن قريبا توغلا بريا محدودا جنوبي لبنان.
Advertisement

المسؤول أوضح أن هذا التوغل سيزيد عن ما كان مخططا له في الأصل بعد مناقشات بين البلدين جرت نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وأضاف أن التوغل البري المحدود من شأنه أن يستهدف البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وحذر المصدر من أن المسؤولين الأميركيين قلقون من أن ما قد يبدأ كتوغل محدود قد يتحول إلى عملية أكبر على المدى الطويل، مشيرا إلى أن هذه المخاوف تجري مناقشتها مع الجانب الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة أن القوات الخاصة الإسرائيلية نفذت بالفعل غارات صغيرة داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة كجزء من الاستعدادات لهجوم بري إسرائيلي محتمل.

من جهته، ذكر مسؤول أميركي لـ"سي.بي.إس" أن العملية الإسرائيلية في لبنان قد تبدأ خلال ساعات.

كذلك، أبرزت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان قد يأتي في أقرب وقت هذا الأسبوع. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2024-09-30
13:45 | 2024-09-30
13:29 | 2024-09-30
13:26 | 2024-09-30
12:50 | 2024-09-30
12:43 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24