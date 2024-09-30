حديث عن "اجتياح بري" للبنان.. هذه آخر المعلومات

كشفت مصادر لقناة "سكاي نيوز عربية"، الإثنين، أن عملية إسرائيلية برية وشيكة قد تحدث في لبنان.



وذكرت هذه المصادر أن التوغل البري سيسبقه قصف جوي على مواقع حزب الله جنوبي لبنان.



وأوضحت أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم تفكيك منشآت حزب الله العسكرية في القرى الحدودية".

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من جهة أخرى، كشف مسؤول أميركي، الإثنين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل قد تشن قريبا توغلا بريا محدودا جنوبي لبنان.المسؤول أوضح أن هذا التوغل سيزيد عن ما كان مخططا له في الأصل بعد مناقشات بين البلدين جرت نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".وأضاف أن التوغل البري المحدود من شأنه أن يستهدف البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود مع إسرائيل.وحذر المصدر من أن المسؤولين الأميركيين قلقون من أن ما قد يبدأ كتوغل محدود قد يتحول إلى عملية أكبر على المدى الطويل، مشيرا إلى أن هذه المخاوف تجري مناقشتها مع الجانب الإسرائيلي.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة أن القوات الخاصة الإسرائيلية نفذت بالفعل غارات صغيرة داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة كجزء من الاستعدادات لهجوم بري إسرائيلي محتمل.من جهته، ذكر مسؤول أميركي لـ"سي.بي.إس" أن العملية الإسرائيلية في لبنان قد تبدأ خلال ساعات.كذلك، أبرزت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان قد يأتي في أقرب وقت هذا الأسبوع.