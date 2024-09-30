توجيهات سعودية لمساعدة لبنان.. ماذا تبلغ وزير الخارجية؟

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الذي انتقل من نيويورك إلى واشنطن لمتابعة محادثاته المتعلقة بلبنان، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أبلغه فيها توجيهات ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان آل سعود بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان، لمساعدة النازحين اللبنانيين المقدر عددهم بحوالى مليون نازح.وشكر بوحبيب للأمير بن فرحان "هذه اللفتة الكريمة"، كما تم التطرق إلى "آخر التطورات في لبنان وكيفية إنهاء الحرب، والخروج من هذه الأزمة"، واتفق الوزيران بو حبيب وبن فرحان على "إبقاء المشاورات مفتوحة للخروج سريعا من هذه الأزمة".