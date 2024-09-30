بوريل دعا الى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن لبنان

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دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إلى نشر الجيش اللبناني وتطبيق القرار 1701 ويجب وقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وإتباب الأمن في لبنان.كما دعا بوريل دول الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن لبنان.وقال إن "على ساسة لبنان أن يسارعوا لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة".