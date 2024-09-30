"لرفع الجاهزية".. تدريبات للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الشمالية

#عاجل قائد القيادة الشمالية وقادة الفرق العسكرية في جلسة لتقييم الوضع والمصادقة على الخطط: نعزز الدفاع على خط التماس ونستعد للمراحل المقبلة من القتال



أجرى قائد القيادة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين جلسات للمصادقة على الخطط الايام المقبلة في القيادة الشمالية مع كل من قائد… pic.twitter.com/cX5FmR8txi