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لبنان

"لرفع الجاهزية".. تدريبات للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الشمالية

Lebanon 24
30-09-2024 | 13:45
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كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم الإثنين عبر حسابه على منصة "إكس": "أجرى قائد القيادة الشماليّة الميجر جنرال أوري غوردين جلسات للمصادقة على الخطط الايام المقبلة في القيادة الشمالية مع كل من قائد الفرقة 36 وقائد الفرقة 98 وقائد الفرقة 91". 

أضاف: "في اطار رفع الجاهزية للقتال أجرت قوات جيش الدفاع من اللواء 188 تدريبات بالقرب من الحدود الشمالية وفي مقرات القيادة. كما أجريت تدريبات لدوائر حماية البلدات وذلك لتوفير استجابة لسيناريوهات متنوعة".

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