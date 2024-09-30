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لبنان

لا إنسحاب للجيش من الحدود

Lebanon 24
30-09-2024 | 14:18
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علم "لبنان24" من مصادر موثوقة أنه لا صحة لما تردد عن انسحاب الجيش من الجنوب والصحيح هو أن الجيش يقوم بعملية إعادة تموضع وانتشار في بعض النقاط الحدودية.
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