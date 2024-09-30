دبابات إسرائيل تتحرّك باتجاه لبنان.. ترقب لهجوم والجيش اللبناني لن ينسحب!

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الإثنين، أن إسرائيل "تنفّذ حاليا" عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية، بحسب ما نقلت "فرانس برس".



وقال مصدر أمني لبناني لـ"رويترز" إن القوات اللبنانية انسحبت إلى مسافة 5 كيلومترات من شمال الحدود.

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في المُقابل، علم "لبنان24" من مصادر موثوقة أنه لا صحة لما تردد عن انسحاب الجيش من الجنوب والصحيح هو أن الجيش يقوم بعملية إعادة تموضع وانتشار في بعض النقاط الحدودية



ما هدف العملية البرية؟

أفاد مسؤولان إسرائيليان موقع "أكسيوس" بأن العملية الإسرائيلية البرية ستركز على القرى الحدودية في جنوب لبنان، بهدف "تطهير" المواقع العسكرية والبنية التحتية التي أنشأها حزب الله بالقرب من الحدود مع إسرائيل.



وصرحت في وقت سابق من مساء الإثنين، مصادر لصحيفة "جيروزالم بوست" أن العملية الإسرائيلية البرية في لبنان قد تبدأ في اللحظة التي توافق فيها الكابينت على ذلك.



وبحسب الصحيفة فإن الحكومة، التي بدأت اجتماعها بشأن هذه القضية في الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، سوف تكون أمامها خيارات عدة في ما يتعلق بنوع العملية التي سوف تختارها، رغم أن التركيز الأولي المتوقع سوف يظل على جنوب لبنان.



وتابعت الصحيفة أن "أحد أهم أهداف العملية سوف يكون إزالة البنية الأساسية التي كان من الممكن أن تحاول قوات رضوان التابعة لحزب الله استخدامها لتهديد مدن الحدود الشمالية".



إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأميركية بطبيعة العملية البرية المرتقبة في لبنان.



ونقل مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد، نقلا عن ميلر أن العملية الإسرائيلية ستكون محدودة في لبنان، وستركز على البنية التحتية لجماعة حزب الله فقط.



سماع أصوات الآليات العسكرية

وقالت تقارير عديدة أصوات الآليات العسكرية الإسرائيلية والمعدات الثقيلة باتت مسموعة بوضوح عند الحدود اللبنانية.



البداية خلال ساعات

ونشرت شبكة "سي بي إس" الأميركية نقلا عن مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه، إبلاغ إسرائيل للولايات المتحدة ببدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية خلال ساعات.



عملية وشيكة

وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن تمركز القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية يعني أن العملية البرية باتت وشيكة، ما يشير إلى احتمالية حدوثها في أي وقت.



منطقة عسكرية مغلقة في شمال إسرائيل

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، المناطق المحيطة بتجمعات المطلة ومسكاف عام وكفار جلعادي السكنية في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة، ومنع الدخول إلى تلك المناطق.



وقال الجيش الإسرائيلي إن القرار اتخذ بعد تقييم للوضع، فيما يأتي ذلك وسط تزايد التكهنات بتوغل بري وشيك لجنوب لبنان.



قوات اليونيفيل غير قادرة على القيام بعملها

وقالت الأمم المتحدة إن قوات "اليونيفيل" في لبنان غير قادرة على القيام بعملها وتوقف دورياتها التفقدية على الحدود.



وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام أمر في بالغ الأهمية، معلنا عن دعوة دول الاتحاد الأوروبي لاجتماع عاجل بشأن لبنان.





كذلك، كشفت "إسرائيل هيوم" عن اجتماع اليوم الإثنين لمجلس الحرب الإسرائيلي من أجل مناقشة التوغل البري للقوات الإسرائيلية في لبنان. (بلينكس - blinx)