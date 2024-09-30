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لبنان

"اليونيفيل" تنفي "خبراً" يخص الجيش

Lebanon 24
30-09-2024 | 15:57
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نفى الناطق الرسمي باسم الـ "يونيفيل"، أندريا تننتي، ما أشيع عن طلب "اليونيفيل" من الجيش إخلاء بعض مراكزه الحدودية بإيعاز من "إسرائيل".
 
وكان "لبنان24" نقل عن مصادر موثوقة قولها إنه لا صحة لما تردد عن انسحاب الجيش من الجنوب، والصحيح هو أن الجيش يقوم بعملية إعادة تموضع وانتشار في بعض النقاط الحدودية
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وتأتي هذه التطورات تزامناً مع ورود تقارير عن توجه إسرائيل لتنفيذ هجوم بريّ ضد لبنان.
 
ونشرت شبكة "سي بي إس" الأميركية نقلا عن مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه، إبلاغ إسرائيل للولايات المتحدة ببدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية خلال ساعات.
 
وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن تمركز القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية يعني أن العملية البرية باتت وشيكة، ما يشير إلى احتمالية حدوثها في أي وقت.
 
 

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