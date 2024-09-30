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لبنان

إنذار عاجل.. الجيش الاسرائيلي يطالب سكان الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة بالإخلاء!

Lebanon 24
30-09-2024 | 16:02
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وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا الى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، طالباً من سكان الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة بالإخلاء.
 
وقال الجيش الإسرائيلي: "سنضرب بقوة في مناطق الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة".
 
 
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