إنذار عاجل.. الجيش الاسرائيلي يطالب سكان الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة بالإخلاء!

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت



إلى جميع المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية:

⭕️الليلكي

⭕️حارة حريك

⭕️برج البراجنة



أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله الإرهابي ولذلك سوف يعمل جيش… pic.twitter.com/N60UKlRxmV