غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية.. و "بالونات حرارية" فوق صيدا

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الإثنين، سلسلة من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق لبنانية مختلفة.

وذكرت المعلومات أن غارتين نفذهما سلاح الجو الإسرائيلي على محيط المريجة والليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن دوي انفجار كبير.

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كذلك، قالت "الوكالة الوطنية للاعلام" إنّ القصف طال سهل بلدة بدنايل، البيسارية، النجارية، والغازية في منطقة الزهراني.

وفي قضاء صور، استهدف جيش العدو بلدة عيتيت، فيما ألقى بالونات حرارية، في أجواء منطقة صيدا.

كذلك، أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على طريق عام كوكبا - مرجعيون، محلة الهرماس، ما أدى إلى قطع الطريق.

وشهدت أيضاً بلدات الخيام، كفركلا وديرسريان غارات عنيفة، كما قام الجيش الاسرائيلي بتمشيط أطراف كفرشوبا.







