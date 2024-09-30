Advertisement

لبنان

بيان صادر عن "حزب الله".. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
30-09-2024 | 17:11
A-
A+
Doc-P-1254781-638633383608480688.jpg
Doc-P-1254781-638633383608480688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر "حزب الله" بياناً جاء فيه: 
دفاعًا عن لبنان ‌وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء يوم الاثنين 30-09-‌2024 تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:30 | 2024-09-30
19:03 | 2024-09-30
19:00 | 2024-09-30
16:49 | 2024-09-30
16:02 | 2024-09-30
16:00 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24