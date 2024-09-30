بيان صادر عن "حزب الله".. ماذا جاء فيه؟

أصدر "حزب الله" بياناً جاء فيه:

دفاعًا عن لبنان ‌وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء يوم الاثنين 30-09-‌2024 تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.

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