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لبنان

إسرائيل تعلن بدء العملية العسكرية البرية في لبنان

Lebanon 24
30-09-2024 | 19:03
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أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بدء عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.
ودخلت قوات المشاة إلى لبنان برفقة طيارين من سلاح الجو وقوات المدفعية.
وقال الجيش الإسرائيلي: "نعمل وفق خطة مرتبة تم إعدادها في هيئة الأركان العامة وفي القيادة الشمالية والتي تدربت القوات عليها على مدار الأشهر الأخيرة".
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وأضاف: "تمّت الموافقة على مراحل الحملة البرية في لبنان ويجري تنفيذها وفق قرار المستوى السياسي".
وأكد أن "العملية البرية جنوب لبنان محدودة وتستهدف قرى بعينها".
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