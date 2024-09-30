إسرائيل تعلن بدء العملية العسكرية البرية في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بدء عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.

ودخلت قوات المشاة إلى لبنان برفقة طيارين من سلاح الجو وقوات المدفعية.

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وقال الجيش الإسرائيلي: "نعمل وفق خطة مرتبة تم إعدادها في هيئة الأركان العامة وفي القيادة الشمالية والتي تدربت القوات عليها على مدار الأشهر الأخيرة".وأضاف: "تمّت الموافقة على مراحل الحملة البرية في لبنان ويجري تنفيذها وفق قرار المستوى السياسي".وأكد أن "العملية البرية جنوب لبنان محدودة وتستهدف قرى بعينها".