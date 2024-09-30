محاولة اغتيال المقدح في عين الحلوة باءت بالفشل

استهدفت غارة إسرائيلية مخيم عين الحلوة منزل مسؤول كتائب "شهداء الأقصى" في لبنان اللواء منير المقدح لكن محاولة الاغتيال فشلت إذ كان المقدح خارج المنزل.

وقد أشارت المعلومات إلى سقوط شهداء وجرحى جراء الغارة.