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لبنان

منسقة الأمم المتحدة في لبنان متوقفة عند "الحقيقة القاسية"... هذا ما قالته

Lebanon 24
01-10-2024 | 00:41
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كتبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت على منصة "اكس": "في خضم إطلاق الصواريخ والقذائف وإلقاء القنابل وتنفيذ الغارات، تفشل آلية الحرب في معالجة القضايا الأساسية. وبالتالي فإن خطر الحكم على جيل آخر بنفس المصير حقيقي للغاية، مرة أخرى".
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