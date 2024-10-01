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لبنان

قصف الضاحية لزيادة الضغط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-10-2024 | 01:15
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من الواضح ان اسرائيل لم يعد لديها اي اهداف عسكرية في الضاحية الجنوبية لبيروت، اولا لانها توقفت عن عمليات الاستهداف نحو يومين، وثانيا لان ما يظهر في المقاطع المصوّرة ليل امس لا يوحي بوجود اي انفجارات فرعية.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن اسرائيل تريد زيادة الضغط على الحزب من خلال تدمير المزيد من المباني في الضاحية الجنوبية بالتوازي مع العمليات البرية في جنوب لبنان.
وترى المصادر انه من المتوقع ان يستمر استهداف الضاحية بالتزامن مع محاولة الجيش الاسرائيلي احداث خرق في البر ما يزيد من اهتمام قيادة الحزب بالتسوية.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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