مرشح رئاسي يرفع وتيرة مساعداته

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يسعى مرشح رئاسي غير معلن الى رفع وتيرة المساعدة في الملف اللوجستي للنازحين اللبنانيين وخاصة المنتشرين في ساحل المتن وكسروان، وأوعز الى لجان الشؤون الإجتماعية التابعة لشركاته التواصل مع الجمعيات والرعايا والبلديات من أجل توزيع منتجات معامله بطريقة منظمة على المدارس والمعاهد التي تحتضن النازحين بإسم مؤسسة والده الإجتماعية.المصدر لفت الى أن هذا العمل له هدف مزدوج: الأول، منهجية عائلته بالعمل الإجتماعي الدائم منذ سنوات ، والثاني إشارة للمعنيين في الملف الرئاسي.