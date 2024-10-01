"حزب الله" يرعى النازحين في سوريا

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يقوم "حزب الله" بإجراءات تنظيمية في سوريا من اجل رعاية النازحين اللبنانيين الذين انتقلوا من لبنان الى داخل الاراضي السورية في الايام الماضية.وبحسب المصادر فإن الدولة السورية تقدم مساعدات كبيرة للنازحين بالتعاون مع "حزب الله" في مناطق دمشق ومحيطها والمدن القريبة من الحدود اللبنانية.وتشير المصادر الى ان الحزب كان قد اعد العدة منذ فترة طويلة لاستقبال النازحين في حال حصول حرب، وهذا ما حصل في اكثر من منطقة سورية.