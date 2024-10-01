غارتان على أطراف السماعية وعلى سيارة في الحوش

أغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدة السماعية، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

كما أغار الطيران المسيّر على سيارة رابيد في محلة الحوش ولم يفد عن وقوع إصابات.