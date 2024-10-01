Advertisement

لبنان

غارتان على أطراف السماعية وعلى سيارة في الحوش

Lebanon 24
01-10-2024 | 01:41
A-
A+
Doc-P-1254929-638633693120870893.png
Doc-P-1254929-638633693120870893.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدة السماعية، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
كما أغار الطيران المسيّر على سيارة رابيد في محلة الحوش ولم يفد عن وقوع إصابات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قنابل مضيئة على أطراف بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
01/10/2024 12:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما سرق سيارة حاول الهروب فيها... توقيف اخر سجين فر من سجن جزين
lebanon 24
01/10/2024 12:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بين برعشيت وشقرا.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة
lebanon 24
01/10/2024 12:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة اسرائيلية على سيارة قرب أرزون... وسقوط إصابات
lebanon 24
01/10/2024 12:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24

غارتان

أطراف

السماعية

سيارة

الحوش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-10-01
03:10 | 2024-10-01
05:05 | 2024-10-01
05:00 | 2024-10-01
04:48 | 2024-10-01
04:39 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24