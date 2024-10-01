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لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات.. ماذا عن المازوت؟

Lebanon 24
01-10-2024 | 02:07
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ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 5 الاف ليرة، وسعر قارورة الغاز 11 الف ليرة، فيما تراجع سعر المازوت الف ليرة، واصبحت الأسعار كالآتي:

_بنزين 95 أوكتان: 1.411.000 ليرة لبنانية 

_بنزين 98 أوكتان: 1.451.000 ليرة لبنانية 
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- مازوت: 1.303.000 ليرة لبنانية 

غاز:  920.000 ليرة لبنانية 

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