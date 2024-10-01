ارتفاع في أسعار المحروقات.. ماذا عن المازوت؟

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ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 5 الاف ليرة، وسعر قارورة الغاز 11 الف ليرة، فيما تراجع سعر المازوت الف ليرة، واصبحت الأسعار كالآتي:_بنزين 95 أوكتان: 1.411.000 ليرة لبنانية_بنزين 98 أوكتان: 1.451.000 ليرة لبنانية- مازوت: 1.303.000 ليرة لبنانيةغاز: 920.000 ليرة لبنانية