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لبنان

مظليون وكوماندوز: إسرائيل تعلن الفرقة المسؤولة عن عمليات لبنان وتحدد الأهداف (فيديو)

Lebanon 24
01-10-2024 | 02:22
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ان الفرقة 98 بدأت عمليات مستهدفة في جنوب لبنان.

وتابع الجيش في بيان: "في الأسابيع الأخيرة، استعد جنود الفرقة 98، بمن فيهم جنود من المظليين والكوماندوز واللواء السابع، لعمليات محدودة ومحلية ومستهدفة في جنوب لبنان بدأت الليلة الماضية، وخلال هذه الأسابيع تمت الموافقة على الخطط وتدريب الجنود في الساحة الشمالية".

وأكمل: "وبعد أشهر عديدة من العمل في قطاع غزة، حيث اكتسب جنود الفرقة المهارات والخبرة العملياتية، انتقلوا شمالاً ويعملون الآن في الساحة الشمالية بعد إجراء التعديلات اللازمة للقتال في لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إن قواته بدأت مداهمات "محدودة" لأهداف تابعة لجماعة حزب الله في منطقة الحدود.
 
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وقال الجيش في بيان إن "الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود تشكل تهديدا مباشرا للمجتمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".

وأضاف أن سلاحي الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية "بضربات دقيقة".

وفي مقطع مصور نشره على حسابه في منصة إكس اليوم الثلاثاء، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي أن قوات الفرقة 98 بلواءي الكوماندوز والمظليين واللواء 7 المدرع تشارك في العملية.

كما عرض مشاهد من تحضيرات تلك القوات على مدار الأسابيع الأخيرة لتنفيذ العملية البرية التي انطلقت ليل الاثنين الثلاثاء.

في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن " 4 فرق من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي تعمل لتحقيق هدف واحد وهو إعادة سكان الشمال لبيوتهم بأمان"، في إشارة إلى المستوطنين الإسرائيليين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.(وكالات)

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