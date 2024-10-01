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لبنان

بعد الحديث عن انسحابه من الجنوب.. هذا ما أعلنته قيادة الجيش

Lebanon 24
01-10-2024 | 02:56
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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانٌ جاء فيه، "مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الهمجية المتزايدة على مختلف المناطق اللبنانية، تناول بعض وسائل الإعلام معلومات غير دقيقة حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية الجنوبية لعدة كيلومترات في ظل تحضيرات العدو لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية".
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وأضاف البيان، "يهم قيادة الجيش أن توضح أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها، كما تُواصل القيادة التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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