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لبنان

قتال عنيف مع عناصر "الحزب".. الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان جنوب لبنان

Lebanon 24
01-10-2024 | 03:00
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قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتوجيه إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، وذلك عقب الإعلان عن العمليات البرية الإسرائيلية المحددة في المنطقة.

وقال الجيش في بيان: "يدور في منطقة جنوب لبنان قتالا عنيفا حيث يستغل خلاله عناصر حزب الله البيئة المدنية والسكان دروعا بشرية لشن الهجمات، من أجل سلامتكم الشخصية نطالبكم بعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني".
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وأَضاف: "هذا الإنذار ساري المفعول حتى إشعار آخر".

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الفرقة 98 بدأت عمليات مستهدفة في جنوب لبنان.

وتابع الجيش في بيان: "في الأسابيع الأخيرة، استعد جنود الفرقة 98، بمن فيهم جنود من المظليين والكوماندوز واللواء السابع، لعمليات محدودة ومحلية ومستهدفة في جنوب لبنان بدأت الليلة الماضية، وخلال هذه الأسابيع تمت الموافقة على الخطط وتدريب الجنود في الساحة الشمالية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إن قواته بدأت مداهمات "محددة" لأهداف تابعة لجماعة حزب الله في منطقة الحدود.(سكاي نيوز)

لبنان

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