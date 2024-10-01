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لبنان

غارة على محيط مستشفى غندور في النبطية الفوقا صباحًا

Lebanon 24
01-10-2024 | 03:57
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أغار الطيران الحربي المعادي قرابة التاسعة صباحا، على محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقا، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
كما اغارت الطائرات الحربية المعادية على بلدة يحمر الشقيف، مما أدى الى سقوط إصابات، وتدمير عدد من المنازل.
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وشن الطيران الحربي المعادي فجرا، غارة على دفعتين، مستهدفا مبنى فرحات في حي الخانوق في بلدة عربصاليم، للمرة الثانية في غضون اقل من يومين، فدمره بالكامل.

كما تعرض مثلث حومين الفوقا-عربصاليم لغارة جوية معادية.
 
وأغار الطيران الحربي المعادي صباحا، على مدينة بنت جبيل. 
 
الى ذلك، بدأت جرافة من حاصبيا، بردم الحفرة التي سببتها الغارة ليل أمس على طريق حاصبيا -مرجعيون.
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