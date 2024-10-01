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لبنان

فتح الطريق الدولية الساحلية عند محلة القاسمية

Lebanon 24
01-10-2024 | 03:02
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استطاعت فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية، فتح الطريق الساحلية عند محلة القاسمية، التي قطعها الردم جراء الغارة المعادية ليلا.
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