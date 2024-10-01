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لبنان

عائلات عين الحلوة نعت شهداءها وتشييع جماعي اليوم

Lebanon 24
01-10-2024 | 03:30
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نعى آل المقدح وعموم اهالي مخيم عين الحلوة في بيان، "استشهاد  حسن منير المقدح  وزوجته نظمية وإسراء عبدالناصر عباس  وطفلها رحيم زاهر الصياح والطفلتين فاطمة وعبير عبد شحادة الذين استشهدوا في القصف الصهيوني الإجرامي على مخيم عين الحلوة فجر الثلثاء. يصلى على جثامينهم اليوم، بعد  صلاة العصر، في مسجد النور، وسينطلق موكب التشييع الجماعي من امام المسجد الى مقبرة درب السيم القديمة حيث مكان الدفن".
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