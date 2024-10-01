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لبنان

حركة نزوح لافتة من مرجعيون

Lebanon 24
01-10-2024 | 03:37
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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون عن حركة نزوح لافتة بعد اعلان جنوب النهر الليطاني منطقة عسكرية.
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لافتة

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