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لبنان

بعد العثور على صاروخ لم ينفجر... قطع الطريق من الجامعة العربية باتجاه الكولا

Lebanon 24
01-10-2024 | 03:58
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قطع الطريق في محلة الجامعة العربية باتجاه الكولا، بسبب العثور على صاروخ لم ينفجر في المبنى الذي كان قد استهدفه العدو ليل الأحد، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
وستعمل الاجهزة المعنية على نقله للعمل على تفجيره.
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