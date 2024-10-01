بيان من مؤسسة كهرباء لبنان.. هذا ما جاء فيه

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تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه سيتم إنشاء مخرج جديد لتوزيع الحمولة الزائدة عن المخارج المثقلة بطرماز-نمرين وبخعون،ولذلك ستعمد مؤسسة كهرباء لبنان الى قطع المخارج المذكورة أعلاه ابتداء" من نهار الأربعاء تاريخ 02/10/2024 من الساعة الثامنة صباحا" حتى الساعة الرابعة مساء" لمدة شهر (مرحلة أولى) مع تعويض التغذية بالتيار الكهربائي خلال ساعات الليل.