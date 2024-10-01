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لبنان

"حزب الله" أمطر تل أبيب بصواريخ جديدة... ما هو نوعها؟

Lebanon 24
01-10-2024 | 05:05
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه أطلق صليات صاروخية من نوع فادي" 4" ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد الذي يقع في ‏ضواحي تل أبيب.‏
 
 
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وجاء في بيان "الحزب": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها ‏العدو، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية *صليات صاروخية من نوع فادي" 4" ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد الذي يقع في ‏ضواحي تل أبيب".‏
 
 
 
 

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