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لبنان

أمطار وعواصف رعديّة.. منخفض جويّ فوق تركيا يُؤثّر على لبنان

Lebanon 24
01-10-2024 | 05:12
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تهطل بعض الأمطار الخفيفة خلال الفترة الصباحية شمال البلاد، ويستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض  جوي متوسط الفعالية مركزه شمال تركيا، يؤدي إلى طقس متقلب مع  أمطار متفرقة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة، بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، وذلك حتى صباح يوم غد الأربعاء حيث يستقر الطقس تدريجيا، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، لخاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد، ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال60 كلم/س شمال البلاد، ويرتفع معها موج البحر للمتر ونصف، وتتراجع حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من المساء.

الأربعاء:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تهطل بعض الأمطار الخفيفة خلال الفترة الصباحية شمال البلاد، ويستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

الخميس:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.

الجمعة:  قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بخاصة فوق الجبال وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 20 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية:   جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 20 و 55 كم/س.

-الانقشاع:   متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين  60 و 85 %.

-حال البحر:   مائج، حرارة سطح الماء:  28 درجة.

-الضغط الجوي: 756  ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:   6,33

-ساعة غروب الشمس:  18,21
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